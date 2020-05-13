أرسلان بحث مع وزيري حب الله ومشرفية المستجدات الراهنة

استقبل رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ ​طلال أرسلان​ بدارته في خلدة، وبحضور نجله مجيد، وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​، الذي يقوم بجولة على مصانع ​الأدوية​ في المنطقة، بحضور وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة ​رمزي المشرفية​، حيث جرى البحث في المستجدات الإقتصادية والإجتماعية الراهنة.

وأشار حب الله إلى استمع "لتوجيهاته ونصائحه للمرحلة القادمة، وتباحثنا في التطورات السياسية بشكل عام وفي الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة، وأبدى أرسلان دعمه للحكومة على أن تتابع في ملاحقة قضايا ​الفساد​ كافة، وعلى أن تدعم بشكل حقيقي قطاعي ​الزراعة​ والصناعة لما لهما من تأثير أساسي ومباشر على المواطنين وخاصة في القرى الريفية والجبلية، وشدد ارسلان على أن يتم دعم المصانع والمزارع، وأشار إلى أنه وفي ​الوضع المالي​ والمعيشي الصعب يجب اتخاذ تدابير صارمة بحق التجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويسببون بارتفاعها، كما الإهتمام بالأسر المحتاجة والمتضررة من جراء المستجدات الراهنة".

وأشار المشرفية إلى ان "الحكومة جادة بمتابعة ملفات الفساد وبتطوير الخطة الاقتصادية لتشمل أكبر عدد ممكن من القطاعات وخاصة الصناعة والزراعة، ونحن في الحكومة بتضامننا سنعبر هذه المرحلة الأكثر من صعبة في ظل الازمة الاقتصادية والصحية، سنعبر إلى بر الآمان".