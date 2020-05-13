الحريري طالبت فهمي بفتح الأسواق التجارية استثنائياً خلال اسبوع الفطر

أفاد مراسل "​الخليج 365​" أن النائب ​بهية الحريري​ إطَّلعت من رئيس ​جمعية تجار صيدا وضواحيها​ ​علي الشريف​ في اتصال هاتفي أجراه معها على اوضاع القطاع التجاري في المدينة والعاملين فيه في ظل التعبئة العامة المستمرة في مواجهة ​فيروس كورونا​ خاصة بعد قرار ​وزارة الداخلية​ الأخير بإغلاق كافة القطاعات العاملة طيلة اربعة أيام وتزامن ايام التعطيل هذه مع الأيام التي سبق وسمح فيها للأسواق التجارية فتح ابوابها ما يفاقم من معاناة هذا القطاع أكثر سيما خلال هذه الفترة التي تعول المؤسسات التجارية فيها على الأيام العشرة الأخيرة من ​شهر رمضان​ المبارك وأسبوع ​عيد الفطر​.

وبناء عليه اتصلت الحريري بوزير الداخلية محمد فهمي ونقلت اليه وجع القطاع التجاري، مطالبة بـ"السماح باعادة فتح الأسواق التجارية خلال الأسبوع المقبل استثنائياً بدءاً من يوم الاثنين وحتى ليلة عيد الفطر ليبقى في هذا القطاع الرمق بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت جراء الأزمات المتلاحقة وليتسنى له البقاء على قيد الحياة ولو بجرعة حركة خلال أسبوع العيد مع الإلتزام بإجراءات الوقاية و​السلامة العامة​ وقد وعد الوزير فهمي خيراً بهذا الخصوص".