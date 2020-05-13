اجتماع بين وزارة العمل والأمن العام والطيران المدني

أشارت ​وزارة العمل​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "عُقد اجتماع مشترك بين فريق من وزارة العمل و​المديرية العامة للأمن العام​ ومدير عام ​الطيران المدني​ ​فادي الحسن​، وجرى البحث في الآليات الواجب اعتمادها لتنسيق تنظيم رحلات جوية لعودة من يريد من العمال والعاملات الاجانب الى بلدانهم". إضغط للمزيد

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