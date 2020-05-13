استقبل ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​ اليوم، قائد القوات الدولية لليونيفل في لبنان ستيفانو ​ديل كول​، وتم البحث في الأوضاع في ​جنوب لبنان​ وآلية التجديد ل "اليونيفيل". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حتي عرض مع ديل كول الأوضاع في الجنوب وآلية التجديد لليونيفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.