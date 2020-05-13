قوى الأمن: تدابير سير لـ10 أيام بسبب تضييق المسلك الشرقي لجسر سليم سلام - حوض الولاية

أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أن "احدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال صيانة جسر سليم سلام (حوض الولاية/ المسلك الشرقي بعد النفق، المتّجه نحو ​وسط بيروت​)، وذلك اعتباراً من مساء اليوم ولمدّة عشرة أيام، من ​الساعة​ 21.00 ولغاية الساعة 6.00 صباحاً. ستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق المسلك المذكور، من دون منع المرور"، داعية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن الداخلي​ وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلاً ل​حركة المرور​، ومنعاً للازدحام".

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