وسائل إعلام إسرائيلية: بومبيو بترك لإسرائيل حرية ضم مناطق بالضفة الغربية

أشارت وسائل إعلام ​إسرائيل​ية إلى أن ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​، يترك لإسرائيل حرية العمل في ما يتعلق بضم مناطق من ​الضفة الغربية​ لإسرائيل، لافتةً إلى أن "حكومة إسرائيل تقرر متى تضم وما إذا كانت تريد القيام بذلك وكيف".

وحث بومبيو قادة إسرائيل، على "الأخذ في الاعتبار جميع العناصر المتعلقة بالضم الفعلي المقترح للضفة الغربية المحتلة، حتى تتسق مع خطة واشنطن للسلام"، منوّهًا بأنه "تمت مناقشة قضية الضم ولكن أيضا العديد من القضايا الأخرى المتصلة بها مثل كيفية التعامل مع كل العناصر المتعلقة بالأمر وكيفية التأكد من أن تلك الخطوة اتخذت بشكل مناسب لتحقيق نتيجة تتسق مع رؤية السلام".