هآرتس: رسالة بريطانية شديدة اللهجة لإسرائيل وتهديد بعقوبات اقتصادية

كشفت صحيفة "​هآرتس​" ال​إسرائيل​ية ، عن رسالة شديدة اللهجة وجهتها البارونة جويس آنيلاي رئيسة لجنة العلاقات الدولية والدفاع في ​مجلس اللوردات البريطاني​، ل​وزير الخارجية​ جيمس كليفيرلي، بشأن إمكانية ضم إسرائيل أراضي فلسطينية، ضمن اتفاق جرى بين رئيس حكومة تل أبيب ​بنيامين نتانياهو​، وزعيم حزب أزرق – أبيض ​بيني غانتس​، عبر الاتفاق الائتلافي ل​تشكيل الحكومة​ الجديدة".

وأعربت آنيلاي في رسالتها، عن "قلقها الشديد بشأن الاتفاق الذي يسعى لتطبيق السيادة الإسرائيلية على ​الضفة الغربية​، والتي تعتبر مناطق محتلة، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويستدعي فرض عقوبات اقتصادية". وتساءلت: "ما هي العقوبات التي ستفرض على إسرائيل بشأن تجارتها مع ​بريطانيا​، وفيما إذا كان سيسمح لها بالاستمرار بالوصول للسوق التفضيلي".

وأكدت على التزام لجنتها ومجلس اللوردات البريطاني، بضرورة دعم حل الدولتين بما يلبي الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، والتطلعات الفلسطينية لإقامة الدولة باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد للوصول إلى سلام دائم.