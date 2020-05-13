الصحة البحرينية: 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة​ البحرينية تسجيل 249 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بالتالي عدد المصابين بالفيروس إلى 5771 إصابة. ولفتت الوزارة إلى أنه تم إجراء 7446 فحص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. كما نوّهت بأن 3 حالات جديدة تعافت من فيروس كورونا، ليرتفع بالتالي عدد المتعافين في عموم البلاد إلى 2195 شخصًا.

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