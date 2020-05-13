صندوق الاستثمار الروسي: عقار "فافيبيرافير" أظهر نتائج مُبشرة بالتجارب السريرية

أشار الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديمترييف، إلى أن "عقار "فافيبيرافير" المرشح لعلاج ​فيروس كورونا​ المستجد، أظهر نتائج مُبشرة في التجارب السريرية المبكرة في ​روسيا​".

ولفت ديمترييف إلى أن "صندوق الاستثمار قدم 150 مليون روبل (نحو مليوني دولار) في تمويل المشروع"، منوّهًا بأن "نتائج فحوص 60 في المئة من بين 40 مريضا بفيروس كورونا تناولوا أقراص "فافيبيرافير"، الذي جرى تطويره أولا في ​اليابان​ باسم أفيجان، جاءت سلبية خلال خمسة أيام".

كما أوضح أن "العلاج يمكن أن يقلص الفترة الزمنية اللازمة للتعافي من المرض إلى النصف".