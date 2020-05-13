المجلس الاتحادي السويسري: إذا سمح الوضع الوبائي سيتم فتح الحدود في 15 حزيران

أعلن المجلس الاتحادي السويسري، أن السلطات تعتزم فتح الحدود بالكامل مع فرنسا وألمانيا والنمسا، اعتبارًا من 15 حزيران 2020، إذا سمح الوضع الوبائي.
ولفت المجلس إلى أنه "تم التوصل إلى هذا القرار خلال المفاوضات مع وزراء الداخلية للدول الثلاث المجاورة لسويسرا". وسيتخذ المجلس الاتحادي القرار النهائي بشأن فتح الحدود في اجتماع يعقد في 27 أيار.
ويذكر أنه في 27 نيسان، بدأت سويسرا بالمرحلة الأولى من إزالة القيود المفروضة للحد من انتشار مرض "كوفيد-19"، حيث جرت إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر وصالونات التجميل والعيادات الطبية وطب الأسنان ومحلات الزهور والسلع المنزلية. وبدأت المرحلة الثانية من التخفيف يوم 11 أيار، حيث تم فتح جميع المحلات التجارية، مع الإبقاء على بعض التقييدات للمطاعم والبارات. المرحلة الثالثة، إذا استقر الوضع، من المقرر أن تبدأ في 8 حزيران المقبل.
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