أعلن عمدة العاصمة الأميركية واشنطن موريل باوزر، تمديد أوامر البقاء في المنازل لسكان المدينة حتى 8 حزيران المقبل في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأفاد باوزر بأن "المدينة لم تحقق بعد كل المعايير المطلوبة لتعيد فتح الأعمال"، موضحًا أنه "لم نصل بعد ولسنا مستعدين بالكامل لبدء مراحل الافتتاح مجددا".
كما شدد على أن "المدينة تتطلع إلى بلوغ مرحلة تقل فيها حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا"، لافتا إلى أنه "حتى الآن شهدت المدينة 4 أيام فقط من تراجع الإصابات".
ونوه باوزر بأن "بعض المعايير الأخرى لعودة الحياة إلى المدينة تم الوفاء بها، حيث أن واشنطن لديها القدرة على إجراء المسح على كل المجموعات الأساسية التي تحتاج للاختبار، مثل الذين ظهر عليهم أعراض المرض والعاملين في خدمات الرعاية الصحية والعاملين الأساسيين والمخالطين للحالات الإيجابية".
كانت هذه تفاصيل خبر عمدة واشنطن يمدد أوامر البقاء في المنزل حتى 8 حزيران المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.