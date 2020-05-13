عمدة واشنطن يمدد أوامر البقاء في المنزل حتى 8 حزيران المقبل

أعلن عمدة العاصمة الأميركية ​واشنطن​ موريل باوزر، تمديد أوامر البقاء في المنازل لسكان المدينة حتى 8 حزيران المقبل في مواجهة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وأفاد باوزر بأن "المدينة لم تحقق بعد كل المعايير المطلوبة لتعيد فتح الأعمال"، موضحًا أنه "لم نصل بعد ولسنا مستعدين بالكامل لبدء مراحل الافتتاح مجددا".

كما شدد على أن "المدينة تتطلع إلى بلوغ مرحلة تقل فيها حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا"، لافتا إلى أنه "حتى الآن شهدت المدينة 4 أيام فقط من تراجع الإصابات".

ونوه باوزر بأن "بعض المعايير الأخرى لعودة الحياة إلى المدينة تم الوفاء بها، حيث أن واشنطن لديها القدرة على إجراء المسح على كل المجموعات الأساسية التي تحتاج للاختبار، مثل الذين ظهر عليهم أعراض المرض والعاملين في خدمات الرعاية الصحية والعاملين الأساسيين والمخالطين للحالات الإيجابية".