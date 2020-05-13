الصحة التركية: إذا منحنا كورونا فرصة سنعود لما كنا عليه الشهر الماضي

أشار ​وزير الصحة​ التركي فخر الدين قوجه إلى أنه "إذا منحنا فرصة ل​فيروس كورونا​، فمن المحتمل أن نعود لما كنا عليه الشهر الماضي"، منوّهًا بضرورة أن تكون بلاده "درسًا للعالم بعد أن أصبحت نموذجا يحتذى به".

وأكد قوجة تسجيل 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​"، لترتفع بالتالي حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 143 ألف و114 إصابة.

كما أفاد بتسجيل 58 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي لضحايا الوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى 3952 حالة وفاة. وأوضح أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا وصلت إلى 101 ألف و715، إثر تعافي 2826 مصابا.

وأشار قوجة إلى أنه "للمرة الأولى تراجع عدد مرضى كورونا في العناية المركزة إلى ما دون الألف"، موضحًا أن "اختبارات فيروس كورونا في البلاد بلغت نحو 1.5 مليون". ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.