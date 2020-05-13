جونسون: 275 عاملا بالرعاية الصحية والاجتماعية توفوا بفيروس كورونا

كشف رئيس وزراء ​بريطانيا​ ​بوريس جونسون​، أن "275 عاملا في الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد توفوا ب​فيروس كورونا​ منذ بدء الوباء"، داعياً "لاستخلاص العبر من تجربة دول أخرى وعدم التسرع في تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الوباء"، مشدداً على "ضرورة التزام الجميع بقواعد التباعد الاجتماعي، فلا نرغب في رؤية ازدحام في وسائل ​النقل العام​، وذلك بعد نشر صور حافلات مزدحمة في لندن في اليوم الأول من التخفيف التدريجي للحظر المفروض بسبب الوباء".

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