المفوضية الأوروبية: لضرورة فتح الحدود تدريجيًا داخل التكتل

شددت مارغريت فيستاغر، مسؤولة في ​المفوضية الأوروبية​، على ضرورة "فتح تدريجي للحدود داخل التكتل بعد إغلاقها لمكافحة انتشار ​كورونا​"، معتبرةً أنه "لا تزال هناك فرصة لإنقاذ جزء من ​موسم السياحة​ مع الحرص على سلامة الناس".

وحثت فيستاغر على "عودة حرية الحركة دون قيود داخل ​أوروبا​ مع اتباع خطط تشمل إلزام ركاب الطائرات بالكمامات والتباعد الاجتماعي"، منوّهةً بأن "يتحول تفكيرنا في الوقت الراهن إلى الصيف والأماكن التي نود السفر إليها".

كما أوضحت أن "هذا يعني اتخاذ خطوات تدريجية حذرة للمساعدة في سبيل عودة السفر تماشيا مع ما يقوله لنا العلم".