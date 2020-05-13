شددت مارغريت فيستاغر، مسؤولة في المفوضية الأوروبية، على ضرورة "فتح تدريجي للحدود داخل التكتل بعد إغلاقها لمكافحة انتشار كورونا"، معتبرةً أنه "لا تزال هناك فرصة لإنقاذ جزء من موسم السياحة مع الحرص على سلامة الناس".
وحثت فيستاغر على "عودة حرية الحركة دون قيود داخل أوروبا مع اتباع خطط تشمل إلزام ركاب الطائرات بالكمامات والتباعد الاجتماعي"، منوّهةً بأن "يتحول تفكيرنا في الوقت الراهن إلى الصيف والأماكن التي نود السفر إليها".
كما أوضحت أن "هذا يعني اتخاذ خطوات تدريجية حذرة للمساعدة في سبيل عودة السفر تماشيا مع ما يقوله لنا العلم".
كانت هذه تفاصيل خبر المفوضية الأوروبية: لضرورة فتح الحدود تدريجيًا داخل التكتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.