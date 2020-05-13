السلطات الإيطالية: 195 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أشارت وكالة الحماية المدنية في ​إيطاليا​، إلى أن "أعداد الوفيات الناجمة عن وباء "​كوفيد 19​" ارتفعت بنسبة 195 حالة يوم الأربعاء، مقابل 172 في اليوم السابق".

وأوضحت الوكالة أن "العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 888 من 1402 يوم الثلاثاء"، موضحةً أن "العدد الإجمالي لضحايا الفيروس بلغ 31106 حالة، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد ​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​، فيما يبلغ عدد الحالات المؤكدة 222104، وهو خامس أعلى رقم عالمي بعد الولايات المتحدة و​إسبانيا​ وبريطانيا و​روسيا​".

كما أفادت بأن "الأشخاص المسجلين حاليا ويحملون المرض انخفض إلى 78457 من 81266 في اليوم السابق"، موضحةً أن "عدد الأشخاص في العناية المركزة انخفض من 952 يوم الثلاثاء إلى 893 شخصا، محافظا على انخفاض طويل الأمد".