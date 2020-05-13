صحيفة أميركية: كيم جونغ أون في عداد المفقودين من جديد

أشارت صحيفة "نيويورك بوست"، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لم يدل بأي تصريحات منذ 12 يوما، أي أنه في عداد المفقودين، فيما أشار روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأميركي، معلقا على آخر ظهور علني للزعيم الكوري الشمالي: "ربما قص حقا الأشرطة في المصانع، لكن لا يمكننا التحقق مما إذا كانت هذه الصور حقيقية".
وظهر كيم جونغ أون في 2 أيار خلال افتتاح مصنع للأسمدة، وقص شريط الافتتاح التقليدي الرسمي، وبدا في الصور بصحة جيدة، على النقيض من الشائعات التي تحدثت عن تدهور صحته بشدة. وكان زعيم كوريا الشمالية قد تغيب عن عيد ميلاد جده، مؤسس البلاد، كيم إيل سونغ، وسرت الشائعات بسبب هذا الغياب عن مرضه، وحتى عن وفاته.
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