مرسوم رئاسي سوري بإعفاء مواد أولية مستوردة من الرسوم والضرائب

أصدر ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ مرسوما بإعفاء مواد أولية مستوردة من الرسوم و​الضرائب​ لمدة عام.

ويقضي المرسوم رقم 10 للعام 2020، بإعفاء المواد الأولية المستوردة على شكل مدخلات للصناعة المحلية، والخاضعة لرسم جمركي 1%، من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 للعام 2014، وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

تجدر الإشارة إلى أن مدة المرسوم هي لفترة عام واحد بدءا من الشهر القادم وحتى العام القادم بنفس الشهر، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين السوريين.