نفى ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​ في بيان، "ما نقل عنه أثناء انعقاد جلسة اللجنة الوزارية الخاصة بعودة المغتربين، بأنه رفض اقتراح ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ إعادة النظر في رحلات عودة المغتربين من الخارج"، مؤكدا "أن الأمور جرى نقاشها وتم اتخاذ القرار بالتوافق والإجماع وما سرب لم يكن صحيحا".

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كانت هذه تفاصيل خبر حتي نفى ما نقل عنه أثناء انعقاد لجنة عودة المغتربين: القرار اتخذ بالتوافق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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