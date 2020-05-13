مستشفى بيروت: نتيجة واحدة سلبية بكورونا من اصل 421 فحصا و26 اصابة في العزل و8 حالات مشتبه باصابتها وحالة واحدة حرجة

صدر عن ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس ​الكورونا​ Covid-19 وجاء فيه: "أجرى المستشفى 421 فحصا مخبريا، جاءت نتيجة واحدة إيجابية وباقي الفحوصات سلبية.



بلغ مجموع ال​حالات​ التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 26 إصابة.

تم استقبال 8 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من ​مستشفيات​ أخرى.

لا تسجيل لحالات شفاء جديدة ليبقى مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 162 حالة شفاء.

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إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ما عدا حالة واحدة حرجة في العناية المركزة.

لمعرفة عدد ​الإصابات​ على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن ​وزارة الصحة العامة​.

مركز ​الاتصالات​ الخاص بفيروس الكورونا للاستجابة للطوارئ يعمل 24/24، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر ال WhatsApp 76-897961".