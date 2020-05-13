جال فريق من مراقبي وزارة الاقتصاد في النبطية، بمؤازرة دورية من دائرة امن عام النبطية وشعبة معلومات الجنوب في الامن العام، على المحال التجارية والغذائية في بلدة جبشيت، حيث تم توجيه انذار الى صاحب ميني ماركت لعدم حيازته فواتير ببضاعة موجودة لديه، وتنظيم محضر ضبط بحق صاحب سوبر ماركت لمخالفته اعلان الاسعار على الاصناف الموجودة لديه، وبناء على اتصال بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم تم توقيف صاحب السوبر ماركت وختم محله بالشمع الاحمر.
كما شملت الجولة عددا من الملاحم، وتم توجيه ملاحظات للعاملين فيها بوجوب ارتداء غطاء للشعر.
كانت هذه تفاصيل خبر مراقبو الإقتصاد يقفلون سوبرماركت بجبشيت وتوقيف صاحبها لمخالفته الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.