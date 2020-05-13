مراقبو الإقتصاد يقفلون سوبرماركت بجبشيت وتوقيف صاحبها لمخالفته الأسعار

جال فريق من مراقبي ​وزارة الاقتصاد​ في ​النبطية​، بمؤازرة دورية من دائرة امن عام النبطية وشعبة معلومات ​الجنوب​ في ​الامن العام​، على المحال التجارية والغذائية في بلدة جبشيت، حيث تم توجيه انذار الى صاحب ميني ماركت لعدم حيازته فواتير ببضاعة موجودة لديه، وتنظيم ​محضر ضبط​ بحق صاحب سوبر ماركت لمخالفته اعلان الاسعار على الاصناف الموجودة لديه، وبناء على اتصال بالمدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ تم توقيف صاحب السوبر ماركت وختم محله بالشمع الاحمر.

كما شملت الجولة عددا من الملاحم، وتم توجيه ملاحظات للعاملين فيها بوجوب ارتداء غطاء للشعر.