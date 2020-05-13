وزارة المالية: الحكومة باشرت اليوم بمفاوضات رسمية مع صندوق النقد لمناقشة خطة التعافي المالي

أعلنت ​وزارة المالية​ ان "​الحكومة اللبنانية​ باشرت اليوم بمفاوضات رسمية مع ​صندوق النقد الدولي​ لمناقشة خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة"، مشيرة الى ان "وزير المال ​غازي وزني​ يدير هذه المحادثات التي تأتي بعد المناقشات التمهيدية التي أجراها يوم الاثنين (11 أيار 2020) مع ​ممثلين​ عن صندوق النقد الدولي، ويشارك في هذه المحادثات فريق من وزارة المالية و​مصرف لبنان​، بحضور ممثلين عن مكتب ​رئيس الجمهورية​ ومكتب رئيس الوزراء، وتجدر الإشارة الى أنه يتم تنظيم هذه المحادثات عن طريق مؤتمرات الفيديو .

بدوره أكد وزني وزني أن "الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي قد أنجزا المرحلة الأولى من المحادثات بهدف التوصل الى اتفاق يعيد وضع ​الاقتصاد اللبناني​ على المسار الصحيح، والحكومة مرتاحة لأجواء هذه المناقشات الأولية، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بنّاءةً بالقدر ذاته".