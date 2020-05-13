خلية الازمة في بلدية جديدة القيطع: نتائج فحوصات الـPCR سلبية

أعلنت خلية الازمة في بلدية جديدة القيطع في بيان ان "نتائج فحوصات الـpcr المتعلقة ب​فيروس كورونا​، لبعض الاشخاص وإعادة الفحص للبعض الآخر جاءت سلبية"، وتمنت الخلية الشفاء للمرضى، ودعت "الاهالي الى اخذ الحيطة والحذر والبقاء في المنازل".

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