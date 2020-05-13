أفادت معلومات للـLBCI أن النائبة العامة الاستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ أعدت محضراَ الحاقيا بملف ​الفيول​ المغشوش إدعت فيه على 13 شخصاً بين موظفين وممثلي شركات ومدراء المنشآت أبرزهم المدير العام ل​كهرباء لبنان​ ​كمال حايك​ بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفي ومدير المنشآت ​سركيس حليس​ لتلقيه منفعة غير واجبة من شركة zr energy.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر LBC: القاضية عون ادعت على 13 شخصا بملف الفيول المغشوش أبرزهم كمال حايك وسركيس حليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.