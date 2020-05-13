روسيا.. تسجيل زيادة حادة في حالات الالتهاب الرئوي المكتسب في سان بطرسبورغ

دبي - بواسطة محمد فارس © Sputnik

قال محافظ سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف، إن معدل الإصابة بالالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع، في المدينة تجاوز المتوسط ​​بأكثر من خمس مرات.

وذكر أن عدد المصابين به بلغ أكثر من 11 ألف شخص.

وأضاف: "بالإضافة إلى فيروس كورونا المستجد، نلاحظ اليوم أيضا زيادة في معدل الإصابة بالالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع، بالنسبة إلى المتوسط ​​على المدى الطويل. في الأسبوع الماضي كان الرقم أعلى بـ 5.5 أضعاف من المتوسط. وفي المجموع، أصيب 11223 شخصا بالالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع، وتعافى 5924، وتوفي 694".

ووفقا للمحافظ، مع حلول 12 مايو كان هناك 8050 مصابا بـ COVID-19 في بطرسبورغ، شفي منهم 1784، وتوفي 58.

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وقال: "لسوء الحظ، لا يزال الوضع في المدينة صعبا. يتجاوز عدد الحالات في اليوم حتى الآن عدد الأشخاص الذين تعافوا، ولا يزال مؤشر العزل الذاتي منخفضا. لقد اقترب بالفعل من مستوى 2، وهو غير كاف بشكل قاطع لمنع انتشار الفيروس وإزالة التدابير التقييدية".

وأضاف المحافط، أن المنظومة الطبية في المدينة، مزدحمة و"يعاني الجميع من الصعوبات".

المصدر: إنترفاكس