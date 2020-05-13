بينهم طبيبة.. خروج 8 حالات جديدة من مستشفى العزل بقها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مستشفى العزل بقها في محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، خروج 8 حالات جديدة من المستشفى، بينهم طبيبة واثنين من هيئة التمريض، بعد تعافيهم من فيروس كورونا، وثبوت سلبية العينات الخاصة بهم مرتين متتاليتين، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 165 شخص.

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وأوضحت الدكتورة سعاد حتاتة، مدير الفريق الطبي بمستشفي العزل، في تصريحات صحفية، أن من بين حالات الخروج والشفاء الدكتورة إيمان رمضان، مدرس مساعد الأطفال بمستشفى بنها الجامعي، وأحلام مصطفى، ممرضة الأطفال، ومي فتحي، ممرضة عناية الطواريء بمستشفى بنها الجامعي.

وأضافت أن الحالات المتعافية يتم عمل مسحتين لهم على مدار يومين متتاليين، للتأكد من تعافيهم بعد إثبات سلبية العينات، مشيرة إلى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يجرى عمل مسحات لهم يوميًا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري، تطبيقًا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.