صرف 2 مليون 876 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

واصلت مكاتب البريد وفرع البنك الزراعي المصري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالمحافظة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أن عمليات الصرف مستمرة للعمالة غير المنتظمة حتى باكر الخميس الموافق الرابع عشر من شهر مايو الجاري، موضحًا أن إجمالي المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة حتى الآن 5753 مستفيدًا، وأن إجمالي المبالغ المنصرفة حتى الأن 2 مليون و876 ألف جنيه.

ومن جانبه، أكد مدير عام البنك الزراعي المصري بالوادي الجديد، سعيد هريدي، صرف مبلغ مليون و98 ألف جنيه لعدد 2196 من العمالة غير المنتظمة على مستوي الأفرع، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيرس كورونا مستمرة على مستوى جميع الأفرع التي تقدم خدماتها للعمالة غير المنتظمة وغيرها من العملاء لدى البنك.