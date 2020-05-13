ارتفاع عدد المتعافين من كورونا لـ14 حالة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد-محمد الباريسي:

أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حالات التعافي من الفيروس إلى 14 حالة، وذلك بعد تعافي حالتين جديدتين ووصولهما للمحافظة بعد خروجهما من مستشفى العزل الصحي بإسنا في محافظة قنا، فيما استقرت حالات الإصابة بالفيروس بواقع 42 حالة إيجابية حتى اليوم.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه جرى التنسيق بين مدير أمن المحافظة وعمد ومشايخ القرى بمركز الداخلة لتشديد إجراءات العزل المنزلي لمخالطي مصابي فيروس كورونا وإلزامهم بالبقاء بالمنازل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار إلى تحرير محاضر لمن لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم طوال الفترة الخاصة بالحجر الصحي، لافتًا أنه سيتم تخصيص عزل إجباري لهم داخل المستشفيات، وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالأسر المخالطة وتدبير كافة متطلباتهم لمنعهم من الخروج من المنازل، كما جرى صرف إعانات مالية ومادية لأسر الحالات المصابة.

وأوضج أنه يجرى يوميًا تعقيم وتطهير منازل الحالات المصابة بفيروس كورونا، وكذلك الأحياء والشوارع الخاصة بالحالات المخالطة لها، كما تم التنسيق مع العمد والمشايخ وقوات الأمن لإلزام المواطنين بالحجر الصحي، لافتاً أن هناك غرامات مالية على المخالفين.