تركيا: تسجيل 1639 إصابة جديدة بكورونا و58 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - أ ش أ

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، إنه إذا منحنا فرصة لفيروس كورونا فيحتمل العودة لما كنا عليه الشهر الماضي، لنكون درسا للعالم بعد أن أصبحنا نموذجا يحتذى به.

وأعلن الوزير التركي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، عن تسجيل 1639 إصابة جديدة بكورونا، مقارنة مع 1704 إصابات في اليوم السابق، ما يرفع الحصيلة إلى 143 ألفا و114، كما أشار إلى تسجيل 58 وفاة بكورونا، مقارنة مع 53 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع الحصيلة إلى 3952.

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وأفاد قوجة بأن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا وصلت إلى 101 ألف و715، إثر تعافي 2826 مصابا.

وأشار وزير الصحة التركي إلى أنه للمرة الأولى تراجع عدد مرضى كورونا في العناية المركزة إلى ما دون الألف.

وأكد قوجة أن اختبارات فيروس كورونا في البلاد بلغت نحو 1.5 مليون اختبار، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.