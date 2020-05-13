لبنان وتركيا يقرّران فرض إغلاقٍ كامل لـ4 أيام

وكالات- أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم، الثلاثاء 12 ماي 2020، أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بفرض إغلاق كامل لمدة أربعة أيام، وذلك ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

ووفقا لما ذكرته الرئاسة عبر موقع "تويتر"، فإن الإغلاق سيبدأ إعتبارا من مساء غد الأربعاء وحتى صباح الاثنين القادم.

ومن المقرر أن يصدر وزير الداخلية بيانا بالإجراءات التي ستطبق والإستثناءات.

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أمس فرض إغلاق عام ولمدة 4 أيام وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"

وقال أردوغان إنه سيتم تقييد الحركة إبتداء من يوم 16 حتى 19 ماي الجاري لمواجهة فيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا نحو 138 ألف حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 3786 حالة.