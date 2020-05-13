كشف علماء أمريكيون عن أن أحد أكثر الأعراض شيوعا لعدوى فيروس كورونا، يتمثل بفقدان حاسة الشم وعدم تنسم الروائح مهما كانت قوية أو كريهة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالوا في نتائج دراسة نشروها بمجلة ACS Chemical Neuroscience العلمية: "بعد إجراء التجارب على الفئران، وجد الخبراء أن العدوىتدخل الجسم بمساعدة البروتينات التي تساهم في التعرف على الروائح، والتي يتم إنتاجها في تجويف الأنف، وتكون هذه البروتينات عادة لدى الأشخاص الأكبر سنا أكثر مما عند الشباب الذين ما زالوا في عمر الفتوة".
واعتبر الباحثون أنه إذا كانت هذه الآلية صحيحة أيضا بالنسبة للأشخاص، فإن هذه الدراسة توضح أيضا سبب كون كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي.
وخلص العلماء للقول، إن تغطية الأنف بالقناع الواقي وحجبه أهم من تغطية أو حجب أي عضو آخر في الجسم في مواجهة فيروس كورونا.
ووفقا لأحدث البيانات، تجاوز إجمالي عدد المصابين في العالم 4.1 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 285 ألفا.
كانت هذه تفاصيل خبر علماء أمريكيون يكشفون من يساعد كورونا على التسلل إلى الأجسام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.