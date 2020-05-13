وكالة الأنباء السودانية تحذف خبر تعيين وزير الدفاع وإقالة وزير الصحة وتعتذر

سحبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية اليوم الأربعاء، خبر تعيين وزير الدفاع من موقعها الرسمي، علما أن الخبر نفسه تضمن إجماع مجلس السيادة على إقالة وزير الصحة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت الوكالة الرسمية في خبر قصير عرضت فيه تفاصيل خبر التعيين والإقالة، "تعتذر وكالة السودان للأنباء عن سحبخبر بعنوان التوافق على تعيين وزير الدفاع لسحب الخبر من مصدره"، في إشارة إلى المجلس السيادي الذي حذف هو الآخر الخبر من صفحاته على "تويتر" وفيسبوك".
وكانت الوكالة قد قالت في خبر سابق إن مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم، أعلنإجماع المكون العسكري بشكل نهائي على اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس، وزيرا للدفاع.
كما أكد بيان مجلس السيادة أن الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالقصر الجمهوري في السادس من مايو 2020 والذي ضم رئيس مجلس السيادة وعدد من أعضائه ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين بالإضافة لمكون قوي الحرية والتغيير، قد أقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة من منصبه.
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