سوريا.. مرسوم رئاسي بإعفاء مواد أولية مستوردة من الرسوم والضرائب

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بإعفاء مواد أولية مستوردة من الرسوم والضرائب لمدة عام ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. ويقضي المرسوم رقم 10 للعام 2020، بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، والخاضعة لرسم جمركي 1%، من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 للعام 2014، وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وذلك لمدة عام واحد بدءا من الشهر القادم. في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 للعام 2014، وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وذلك لمدة عام واحد بدءا من الشهر القادم.

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