وزير الصحة التركي يحذر من أن تصبح بلاده عبرة للعالم بكورونا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الأربعاء، إنه إذا منحنا فرصة لفيروس كورونا، فمن المحتمل العودة لما كنا عليه الشهر الماضي، ونكون عبرة للعالم بعد أن أصبحنا نموذجا يحتذى ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأعلن الوزير عن تسجيل 1639 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 143 ألفا و114، كما أشار إلى تسجيل 58 وفاة بكورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 3952.
وأفاد قوجة بأن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا وصلت إلى 101ألف و715، إثر تعافي 2826 مصابا.
وأشار وزير الصحة التركي إلى أنه للمرة الأولى تراجع عدد مرضى كورونا في العناية المركزة إلى ما دون الألف.
وأكد قوجة أن اختبارات فيروس كورونا في البلاد بلغت نحو 1.5 مليون، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
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