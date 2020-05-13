اقترح الكاتب الصحفي السعودي فهد بن جليد، أن يتم تطبيق الزفاف الافتراضي، كحل بديل حول العالم، للحد من التكاليف المالية والتخفيف من الأعباء لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
واقترح أن الحفل يتم بوجود العريس والعروس فقط، بينما يتابع المدعوون طقوس الزفاف عبر الإنترنت، متوقعا أن "نسمع عن أحدها في عالمنا العربي".
وكتب بن جليد في مقاله: "تطبيق الزفافالافتراضي": "هل يتغير شكل حفلات الزفاف حول العالم بعد كورونا؟ يبدو ذلك، إما بإقامتها افتراضيا بالكامل، وإما بترك منصة إلكترونية لتسجيل الحضور الافتراضي والمباركة لمن لم يستطع الحضور الفعلي".
وأورد مثالا على ذلك "الزوجان البريطانيان بن وصوفي، أقاما حفل زفافهما في غرفة المعيشة، وحضره عبر الإنترنت حوالي 300 شخص، تركوا
وتابع: "الزفاف الافتراضي قد يكون حلا بديلا حول العالم للحد من التكاليف المالية والتخفيف من أعبائه، مع تزايد قبوله عند شريحة أكبر من الناس، كأحد متغيرات كورونا الاجتماعية".
وأضاف أنه "في عالمنا العربي ربما لا تنتشر الظاهرة بشكل واسع وسريع كما هو الحال في مجتمعات أخرى لأسباب اجتماعية، لكن هذا لا يمنع أننا قد نسمع أو نقرأ عن حفل زفاف افتراضي تم عن طريق الإنترنت".
وختم بعبارة: "أتمنى حفظ حقوقي الأدبية في هذا المقترح".
كانت هذه تفاصيل خبر الزفاف الافتراضي في ظل كورونا حل بديل حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.