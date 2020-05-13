كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر تسجل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن سجلت وزارة الصحة الجزائرية، الثلاثاء، 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6067 حالة، وتسجيل 8 وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 515.