كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسجل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا و195 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتخطى الإجمالي الـ 222 ألفا، وتسجيل 195 وفاة جديدة، ليتخطى الإجمالي الـ 31 ألفا.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أن الوفيات الناجمة عن وباء "كوفيد 19" ارتفعت بواقع 195 حالة اليوم الأربعاء، مقابل 172 ليوم أمس.

وأضافت أن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 888 من 1402 يوم الثلاثاء.

وأشارت الوكالة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا الفيروس منذ ظهوره في 21 فبراير بلغ 31106، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما يبلغ عدد الحالات المؤكدة 222104، وهو خامس أعلى رقم عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

وأوضحت الوكالة أن عدد الأشخاص المسجلين حاليا ويحملون المرض انخفض إلى 78457 من 81266 الثلاثاء.

وبينت أيضا أن عدد الأشخاص في العناية المركزة انخفض من 952 يوم الثلاثاء إلى 893 شخصا.

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جدير بالذكر أن السلطات في إيطاليا أجرت تحاليل "كوفيد 19" لـ1.779 مليون شخص، بين 60 مليون نسمة إجمالي سكان البلا.