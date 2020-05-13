كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لقادمين من خارج البلاد ليرتفع الإجمالي إلى 582 إصابة

وبحسب الإيجاز الإعلامي اليومي حول مستجدات كورونا بثته الحكومة لوسائل الإعلام مكتوباً، فإن "من بين الإصابات؛ 4 حالات إصابة بين الطلبة العائدين الذين يخضعون للحجر الصحّي في منطقة البحر الميّت 2 قدموا من لندن، و2 من مصر، و2 لسائقي شاحنات من جنسيّات غير أردنيّة، تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المعتمد".

وبين الإيجاز أن العدد الإجمالي للإصابات في المملكة يرتفع بذلك الى 582 إصابة".

وإشار إلى تسجيل حالتي شفاء في مستشفى الأمير حمزة اليوم، ليصبح عدد الحالات التي بقيت تحت العلاج 128 حالة.

وأشار إلى "إجراء 4000 آلاف فحص مخبري تقريباً الأربعاء، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات المخبريّة التي تمّ إجراؤها للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 127307 فحوصات".

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