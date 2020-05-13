تونس تعلن تقليص ساعات حظر التجول

وأكد بن ناصر في تصريح لـ'وات'، الأحد، 10 ماي 2020، أن الإصابات المؤكدة بولاية تونس إلى غاية أمس السبت، في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية الذين يعتبرون في علاقة مباشرة مع المرضى وأكثر عرضة للإصابة من غيرهم، قدرت بنسبة تفوق 15 بالمائة من مجموع 223 إصابة مؤكدة.

ويذكر أن قال طارق بن ناصرالمدير الجهوي للصحة، إن نسبة التماثل للشفاء من فيروس كورونا ، في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية بولاية تونس، فاقت الـ45 بالمائة من إجمالي 36 إصابة مؤكدة لأعوان الصحة في الجهة، أي بتسجيل 17 حالة شفاء.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.