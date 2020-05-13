السودان: تعيين اللواء الركن ياسين إبراهيم وزيرا للدفاع

وقال مجلس السيادة في بيان له الأربعاء، إن الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالقصر الجمهوري الخميس الماضي، والذي ضم رئيس مجلس السيادة وعدد من أعضائه ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين بالإضافة لمكون قوي الحرية والتغيير، قد أقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة من منصبه".

وكما قرر مجلس السيادة السوداني، الأربعاء، رسميا توافق شركاء الحكم الانتقالي على إقالة وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم من منصبه.

وجاء تعيين اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس، إثر وفاة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، إثر ذبحة صدرية مفاجئة بجوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان.

وتم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء لتعيينه ومن ثم اعتماده عبر مجلس السيادة، وفقا للوثيقة الدستورية.

وأعلن متحدث باسم الجيش السوداني وفاة وزير الدفاع السوداني، يوم 25 مارس وفاة الفريق أول ركن جمال الدين عمر، بأزمة قلبية في جوبا حيث كان يشارك في مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة.

والوزير الراحل كان عضوا في المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير العام الماضي وحل محله مجلس السيادة الذي يدير شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرا مع حكومة مدنية.