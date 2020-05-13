شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحذر فرنسا من بيع أسلحة لتايوان والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 مايو 2020 حذرت الصين يوم الأربعاء فرنسا من بيع أسلحة لتايوان المتمتعة بحكم ذاتي والتي تخطط لشراء أسلحة في إطار تحديث أسطول من السفن الحربية فرنسية الصنع اشترته قبل 30 عاما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن الصين تعارض بحزم أي مبيعات أسلحة إلى تايوان. Advertisements وأضاف في إفادة صحفية يومية في بكين ”عبّرنا لفرنسا بالفعل عن قلقنا الشديد“. وتابع قائلا ”نحث الجانب الفرنسي مجددا على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وسحب خطة بيع الأسلحة لتايوان لتلافي إلحاق الضرر بالعلاقات الصينية الفرنسية“.

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