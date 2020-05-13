وزير الصحة: سنعلن اليوم مجموعة توصيات مهمة عن تزايد الإصابات بكورونا

وقال التميمي في بيان مقتضب تلفت الخليج 365، نسخة منه، "سنعلن بعد الإفطار مجموعة توصيات مهمة عن تزايد الإصابات بفيروس كورونا".

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.

