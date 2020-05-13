شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة طوارئ المهرة تقر حظر التجوال بدءاً من غدا الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أقرت لجنة الطوارئ بمحافظة المهرة، اليوم، برئاسة المحافظ محمد ياسر، حظر التجوال في أسواق مدينة الغيضة ابتداءً من يوم غدا الخميس، اعتباراً من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، لمدة أسبوعين، موجهة الجهات الأمنية بالتنفيذ، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements ويشمل الحظر إغلاق المحلات التجارية باستثناء المطاعم والبوفيهات مع حصر العمل بنظام البيع "السفري". كما أقرت اللجنة؛ استمرار إغلاق سوق القات، وتنظيم حملة رش وتعقيم، وتكثيف التوعية الإعلامية بقرار الحظر على جميع وسائل الإعلام، مشددة بوجوب الالتزام بالتعليمات الإرشادية الصحية من قبل المواطنين. وكلف الاجتماع مكتب الصحة والسكان بالمحافظة برفع آلية العمل في العيادات الخاصة.

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