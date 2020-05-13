شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تحذر فرنسا من بيع أسلحة لتايوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 حذرت الصين يوم الأربعاء فرنسا من بيع أسلحة لتايوان المتمتعة بحكم ذاتي والتي تخطط لشراء أسلحة في إطار تحديث أسطول من السفن الحربية فرنسية الصنع اشترته قبل 30 عاما.

Advertisements وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن الصين تعارض بحزم أي مبيعات أسلحة إلى تايوان. وأضاف في إفادة صحفية يومية في بكين ”عبّرنا لفرنسا بالفعل عن قلقنا الشديد“. وتابع قائلا ”نحث الجانب الفرنسي مجددا على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وسحب خطة بيع الأسلحة لتايوان لتلافي إلحاق الضرر بالعلاقات الصينية الفرنسية“.

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