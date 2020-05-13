شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، الهجوم الإرهابي على مستشفى الأطفال في كابول، والهجمات الإرهابية الأخرى التي وقعت يومي الاثنين والثلاثاء في أنحاء متفرقة في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفر عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى.



واكد الحجرف في بيان، مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.