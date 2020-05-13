وزير التعليم يقرر مد فترة تسليم المشروعات البحثية لطلاب النقل حتى 18 مايو الجارى

أصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقي مد فترة تسليم المشروعات البحثية لطلاب النقل حتى يوم الإثنين 18 مايو الجارى بدلا من السبت 16 من نفس الشهر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعداد كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الذين لم يتقدموا بمشروعاتهم البحثية سواء إلكترونيا أو ورقية حتى نهاية يوم الخميس 14 مايو وإعلانها بمكان واضح بالمدرسة وأخطاء الطلاب بذلك حتى يتمكنوا مكن تسليم مشروعاتهم فى المدة الاستثنائية.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت الجدول الزمنى لتسليم الأبحاث حسب الصفوف الدراسية لتسليم المشروعات البحثية لطلاب، حيث يتم تسليم المشروعات البحثية لطلاب الصف الثالث الابتدائى والصف الأول الإعدادى والصف الأول الثانوى للذين لم يؤدوا الامتحان إلكترونيًا يوم السبت 9 مايو الجارى، والأحد 10 مايو الصف الرابع الابتدائى والثانى الإعدادى والأول الثانوى، والاثنين 11 مايو الصف الخامس الابتدائى والصف الثالث الإعدادى والثلاثاء 12 مايو الصف السادس الابتدائى والأول الإعدادى الذين تخلفوا والأول الثانوى الذين تخلفوا.