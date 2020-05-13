غرفة إدارة الكوارث: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

أصدرت غرفة إدارة الكوارث التابعة لوزارة الصحة، تقريرها اليومي الذي يتعلق بمستجدات فيروس كورونا، وقد أوضح التقرير أن لبنان سجل 8 إصابات جديدة بالفيروس وتوزعت الإصابات على الشكل التالي: 5 بين المقيمين و3 من بين الوافدين.
ولفتت الى 53 في المئة من الحالات ناتجة عن حالة إحتكاك مع حالة مصابة، 4 في المئة غير معروف، 14 في المئة قيد التحقيق، 14 في المئة سفر. أما الوضع الصحي للحالات: 62.79 في المئة حالات خفيفة ومتوسطة، 29.65 في المئة لا أعراض، 7.56 في المئة حرجة.
وفيما يلي التقرير الكامل:
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