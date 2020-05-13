تعديل على تعميم وزارة السياحة يسمح بخدمة التوصيل حتى السادسة مساءً

أعلنت ​وزارة السياحة​ في بيان، أنّه وبعد التعميم الذي صدر ظهر اليوم وحدّد إقفال ​المؤسسات السياحية​ والمطعمية لأربعة أيام عملاً بقرار ​مجلس الوزراء​، تقرّر إضفاء تعديل على القرار يسمح بخدمة التوصيل إلى المنازل (Delivery) منذ التوقيت المحدّد لفتح المؤسسات المطعميّة وحتى الساعة السادسة مساءً، مع الإلتزام بالشروط والإرشادات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحّة العامة.

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