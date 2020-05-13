إدارة الكوارث في صور: تسجيل إصابتين تخضعان للحجر المنزلي وحالة شفاء

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات ​قضاء صور​، أنه "بناء على ​تقرير​ رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، تم تسجيل حالتين مصابتين بكورونابعد التأكد من نتيجة ال PCR، وهما حاليا في العزل المنزلي. كما تم تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع العدد إلى ستة متعافين".

وأشارت في بيان الى أن "نتيجة الحالتين المشتبهتين اللتين سجلتا أمس، قد صدرت وهما سلبيتان. وقد سجل اليوم 8 حالات مشتبهة أجريت لها جميعها الفحوص المخبرية الخاصة، وهم في ​الحجر المنزلي​ لحين صدور النتائج. وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 31 مصابا، هم 23 حالة وافدة من ​إفريقيا​، و3 حالات وافدة من ​أوروبا​، و5 حالات محلية

وتماثل ستة مصابين الى الشفاء بشكل تام".

وأكدت أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء و​الصليب الأحمر اللبناني​، تقوم بزيارات تفقدية للمحجورين وللمصابين للاطلاع على مدى التزامهم بالحجر أو العزل، ومتابعة أوضاعهم الصحية والإجتماعية وملاحقة أي مخالفة بالطرق القانونية المرعية الإجراء"، مشددة على أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة ب​فيروس كورونا​ وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، آملة من "جميع الأهالي عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".