وزير الخارجية: لا يمكن وقف الرحلات بسبب الظروف التي يعيشها اللبنانيون بالخارج

أعتبر ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​ انه "لا يمكن وقف الرحلات بسبب الظروف التي يعيشها اللبنانيون في الخارج مع انتهاء العام الدراسي والإقفال وظروفهم المعيشية وصعوبة تحويل الاموال لهم، فوسط ضغط الاعداد الكبيرة للراغبين بالعودة لم نتمكن من الاخذ باقتراح وزير الصحة استقبال المغتربين كل يومين".

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