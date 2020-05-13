السفارة الروسية تنفي تلميح على احتمال تدخل روسيا بالشؤون اللبنانية

نفت سفارة ​روسيا​ الإتحادية، في بيان لها اليوم، أي "تلميح على احتمال تدخل روسيا في الشؤون الداخلية اللبنانية بما في ذلك انتخابات ​رئيس الجمهورية​".

تجدر الإشارة إلى أن احاديث صحفية لمحت اليوم إلى تدخل روسي بالشؤون اللبنانية وخاصة موضوع ​رئاسة الجمهورية​.