السفارة الروسية تنفي تلميح على احتمال تدخل روسيا بالشؤون اللبنانية

نفت سفارة روسيا الإتحادية، في بيان لها اليوم، أي "تلميح على احتمال تدخل روسيا في الشؤون الداخلية اللبنانية بما في ذلك انتخابات رئيس الجمهورية".
تجدر الإشارة إلى أن احاديث صحفية لمحت اليوم إلى تدخل روسي بالشؤون اللبنانية وخاصة موضوع رئاسة الجمهورية.
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